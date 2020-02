La reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por la tapa hot de Cubero con Viciconte: "De esos temas hablo solo por mis hijas en privado"

Fabián Cubero y Mica Viciconte ilustran la última tapa de Caras con una producción súper sexy que realizaron en Carlos Paz: “La pasión está intacta”, dice la pareja en la candente portada.

En Nosotros a la mañana, donde Nicole Neumann es panelista, mostraron la tapa y la top no pudo evitar las punzantes preguntas sobre el tema.

“Se viene una maldad...”, adelantó el Pollo Álvarez y Nicole dijo con ironía: “Ya vi en rutina el tema que se viene”.

Entonces, Tomás Dente dijo: “Es una polémica tapa de Fabián Cubero y Mica Viciconte, haciendo hincapié en lo bien que se llevan y las ganas de ampliar la familia”.

Dente: “¿Te puedo preguntar, Nikita? Sé que te produce un poco de escozor...”. Contundente, Nicole respondió: “¿A mí? No, no, si no tengo nada que ver. Yo de esos temas hablo solo por mis hijas, en la privacidad”. G-plus

Y le preguntó directamente a su compañera de panel: “¿Te puedo preguntar, Nikita? Sé que te produce un poco de escozor...”.

Contundente, Nicole respondió: “¿A mí? No, no, si no tengo nada que ver. Yo de esos temas hablo solo por mis hijas, en la privacidad”.

Y cuando Dente le preguntó cómo tomaron sus hijas Indiana, Allegra y Sienna la tapa, Neumann aseguró entre risas: “Mañana las vuelvo a tener conmigo y si la llegaron a ver, después te comento en privado. Pero no tengo ni idea”.