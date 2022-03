La reacción de Nancy Pazos cuando le consultaron por sus supuestas críticas a Denise Dumas: "Yo no dije eso"

La desvinculación de Florencia Peña de su programa de Telefe encendió la versión de mala onda entre Nancy Pazos y Denise Dumas, quien la está reemplazando al frente del ciclo.

"Nancy la trató de inútil. Dijo 'yo no voy a ser panelista de esa inútil'", contó el martes pasado Estefi Berardi en Mañanísima, sobre la supuesta negativa de Pazos de trabajar con Denise como conductora de Flor de Equipo.

Con la información repercutiendo en los medios, el notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, fue en busca de la palabra de Pazos y obtuvo una reacción tensa de la periodista.

"Estaba a punto de salir Nancy Pazos, pero nos vio y se fue. No estaban contentos con nuestra presencia", describió el cronista, sin imaginar que minutos más tardes, en plena nota con Nancy, la periodista le cerraría la puerta del auto.

"¿Me aclarás eso de que le dijiste inútil a Denise?", le preguntó el notero. "Yo no dije eso", respondió Pazos, molesta. G-plus

INCÓMODA REACCIÓN DE NANCY PAZOS AL SER CONSULTADA POR DENISE DUMAS

Gonzalo Vázquez: -Hola, Nancy, ¿cómo estás?

Nancy Pazos: -Bárbara.

Vázquez: -¿Podemos hablar un segundito?

Pazos: -No. Gracias.

"Me cerró la puerta. Me golpeó el hombro y me manchó el buzo… Yo no me caigo", afirmó el cronista de Intrusos, tras el accidente con Nancy en plena nota. G-plus

Vázquez: -¿Nos aclarás solamente lo de inútil?

Pazos: -¡Perdón! (dijo, tras cerrar la puerta de su auto)

Vázquez: -Eso de que Denise toma el programa y que vos dijiste 'con esa inútil no quiero trabajar'…

Pazos: -Yo no dije eso.

Indignado por el accionar de Nancy Pazos, Gonzalo Vázquez hizo un fuerte descargo.

"Me cerró la puerta. Me golpeó el hombro y me manchó el buzo… Yo no me caigo, me agacho para quedar a su altura, tenerla frente a frente, y ella me la da (a la puerta) en el hombro", afirmó el cronista de Intrusos.