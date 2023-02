La reacción de Nancy Pazos ante la posibilidad de salir con Alfa: "Sería mi primera experiencia con un hombre mayor de 46 años"

Luego de quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago pasó por A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, y mantuvo un imperdible ida y vuelta con Nancy Pazos.

En plena charla con la conductora, Alfa se sinceró: “Vos me dijiste ayer bien clarito ‘comenzara una relación con Nancy Pazos’”, atinó a decir en vivo. Fue entonces que la periodista se agarró la cara y respondió, sin filtro: “Vos te merecerías tres meses conmigo. Yo digo tres meses porque cualquier otro, ya en una semana puede ser, pero éste necesita un tratamiento largo e intensivo”.

“La verdad te voy a decir lo que te dije fuera del aire, esta sería mi primera experiencia con alguien mayor de 46 años. Ese fue límite”, agregó. Y el exhermanito fue por más: “Sería una experiencia increíble, te puedo asegurar”.

“¿Cómo sería mi relación con Alfa? Primero con psicoanalista, o mando todos los días. Yo ya hago terapia”, añadió Pazos. Y Walter cerró, entre risas: “Haríamos terapia de pareja”.

EL SINCERICIDIO DE ALFA TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2022

A poco de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago se sometió a las preguntas de Ángel de Brito y las panelistas de LAM, y se sinceró al revelar cómo fue su despedida del reality de Telefe.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo de América fue al hueso con su pregunta a su invitado: “¿Te fuiste enojado?”, quiso saber. A lo que Alfa respondió: “Sí, me fui enojado. Me fui enojado, primero conmigo, por no haber podido aguantar”.

“Si ves los videos y los archivos, se ve que a mí me preguntaban ‘¿qué te pasa?’ y yo respondía ‘estoy agotado’. Estaba agotado física y mentalmente. Había noches que yo no dormía, me costaba y daba vueltas”, agregó.

Y cerró: “Ahí adentro empezás a tener pensamientos que no son los normales de afuera porque en el día a día, hoy estás acá y hablás con alguien, te subís a un taxi y compartís con un montón de gente. Ahí adentro, todo se reduce a 18, 16, 9, 8 personas”.