La reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si se iría del país para seguir la carrera futbolística de Cubero

Invitada a Pamela a la tarde, Mica Viciconte habló a fondo sobre su noviazgo con Fabián Cubero, que la ha puesto en el centro de la atención mediática debido a sus constantes cruces con Nicole Neumann, exmujer del futbolista.

Sin embargo, una de las preguntas más punzantes de Pamela David no estuvo relacionada a la top sino a la posibilidad de irse del país por la carrera futbolística de su novio.

“Te voy a hacer una consulta hipótetica. Si lo llaman al Poroto para ir a jugar a Europa,en esta etapa de la vida en la que no le quedan muchos años en el fútbol, y es un contrato millonario. Pero solo iría si vas con él. ¿Irías?”, preguntó la conductora.

"La realidad es que no me iría hoy a ningún lado porque trato de hacer mi carrera acá, estoy de a poquito formándome. Así que irme implica dejar todo lo que estuve logrando hasta ahora y no me convence la idea" G-plus

Mica reconoció que con Fabián ya habían hablado de la posibilidad: “Hablamos de ese tema. Es difícil, hay que estar en esa situación. Pero la realidad es que no me iría hoy a ningún lado porque trato de hacer mi carrera acá, estoy de a poquito formándome. Así que irme implica dejar todo lo que estuve logrando hasta ahora y no me convence la idea”.

“Sí que se vaya y que probemos el primer tiempo: si vemos que estoy cómoda y me adapto, vemos. Pero irme de acá de una, no”, agregó Viciconte con seguridad.

Incluso cuando Pamela acotó que “se pierden todos los millones”, la modelo retrucó: "Sí, pero también se pierde todo lo que logré yo, es un poco egoísta".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!