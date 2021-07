La reacción de Martina Soto Pose cuando un cocinero le declaró su amor en vivo: "Estoy en shock"

A pocos días del final de Lo de Mariana, que se despedirá este viernes, el ayudante de cocina de Christophe Krywonis, Emmanuel Escobar, exparticipante de El gran premio de la cocina, se mandó en el aire y terminó confesándole su amor a Martina Soto Pose, panelista del ciclo.

Todo comenzó cuando Mariana Fabbiani le pidió a Emma que se saque el tapaboca. “¿Vos tenés novia? ¿Novio?”, arrancó la animadora. “Estoy enamorado de una chica del programa. De eltrece, pero no puedo dar más información”, intentó jugar al misterio. “Está lanzado al vacío. ¿Está acá en el programa?”, siguió Mariana, y él terminó diciendo “estoy enamorado de Martina” y provocando que la periodista se sorprenda al aire.

“Estoy acostumbrada. Es lo que genero”, bromeó primero, pero al ver que él se mostraba muy serio, le dijo: “Emma, no había necesidad realmente. Basta”. “Está comprometida, tiene marido”, acotó Mariana, pero el cocinero no dio el brazo a torcer. “Es un amor platónico”, se sinceró.

Martina: "Yo me estoy enterando de esto ahora. Me agarró un poco en shock. ¡No me dijiste nada fuera de cámara! ¿Había que hacerlo público de esta manera?". G-plus

“Yo me estoy enterando de esto ahora. Me agarró un poco en shock. ¡No me dijiste nada fuera de cámara! ¿Había que hacerlo público de esta manera?”, lanzó la periodista, mientras él se justificaba diciendo que “no me animaba”. Al final, hubo un acercamiento de Martina con Emma, ¡y terminaron bailando!

Más sobre este tema Emma de El gran premio de la cocina abandonó el certamen debido a un accidente: "Voy a seguir con mi sueño"

¡Jugadísimo! La jugada propuesta de amor de Emma de El gran premio de la cocina a Martina Soto Pose.