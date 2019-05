La semana pasada, Carla Peterson fue a ver Cabaret, la comedia musical que protagoniza su expareja Mike Amigorena (actor con quien mantuvo una relación dos años y finalizó en 2011) y Florencia Peña, en el Teatro Liceo. Concluido el espectáculo, la actriz compartió una foto en camarines, abrazada a los actores, y los felicitó por su trabajo en escena.

El gesto súper buena onda de Peterson se convirtió en noticia y en Intrusos aprovecharon la presencia de Mike para preguntarle por su relación actual con Carla. Sin embargo, el ida y vuelta con los panelistas dio paso a un incómodo momento, dado que Marcela Tauro no le creyó parte de su relato ¡y se lo dijo en vivo!

"Por lo general a todas mis ex no las veo más. Pero me pone muy feliz que estén felices", dijo Mike, tras la visita de Peterson al teatro. G-plus

Zaffora: -Esta semana subiste una foto que me dio mucha ilusión...

Amigorena: -¿Cuál?

Zaffora: -Con Carla Peterson, que fue a ver Cabaret.

Amigorena: -Pero yo no la subí. Este es bravo. 'Me dio mucha ilusión', dice.

Pallares: -Pero no terminaron bien.

Zaffora: -Yo tengo la misma versión, por eso te lo pregunto.

"Perdoname, no te creo nada. Sos un excelente actor, pero en este momento no te estoy creyendo", le retrucó Tauro. G-plus

Amigorena: -Divino.

Tauro: -Pero se dijo eso, que no terminaron bien.

Amigorena: -No es terminar mal.

Rial: -Indignate y andate.

Amigorena: - (Hace el acting de que se saca el micrófono y se levanta para irse del piso) Cuando vos terminás hay una frialdad... Pero trabajamos en Guapas. Está todo bien.

Zaffora: ¿Quien invitó a Carla?

Amigorena: -Me parece que Flor (Peña) o prensa.

Rial: -¿Cuál fue la frialdad? ¿No se despidieron?

"¿Decime por qué no me creés? ¿Qué no me creés, que no me da felicidad por ella?", la cruzó Amigorena en vivo. G-plus

Amigorena: -Frialdad. Por lo general a todas mis ex no las veo más. Pero me pone muy feliz que estén felices, que hayan continuado con sus vidas.

Tauro: -Perdoname, no te creo nada. Sos un excelente actor, pero en este momento no te estoy creyendo.

Amigorena: -¿Decime por qué no me creés? ¿Qué no me creés?

Tauro: -Para mí no estas feliz. No te importa nada. No te creo mucho.

Amigorena: -¿Que no soy feliz (por ella)? Te digo lo que me pasa.

Tauro: Pero te daba lo mismo si iba o no al teatro.

Amigorena: -Pero desde ya. ¿Y eso qué significa? Es como que venga mi tía Luciana. Qué lindo que venga. Pero si no viene, ya está.