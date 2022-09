La reacción de Marcela Tauro al escuchar a Cathy Fulop decir que no quiere volver a la radio con Santiago del Moro

Marcela Tauro quedó sorprendida en Intrusos tras escuchar a Cathy Fulop decir que no quiere volver a la radio con Santiago del Moro porque que tenía entendido lo contrario.

“¿No te dan ganas de volver?”, le preguntaron a la actriz en Intrusos, y respondió respondió: “No, la verdad es que es bello hacer radio y yo la paso bien, es súper lindo estar con ellos pero no me dan ganas”.

“Porque nada más lindo que disfrutar en tu casa, de hacerte un matecito tranquilo, salir con calma. Yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana y no es fácil”, explicó entonces la mamá de Oriana Sabatini.

Fue allí cuando la panelista del programa de América se mostró asombrada tras escuchar a su excompañera de radio y comentó: “Entonces no quiere ir más, yo interpreté que sí”.

“Ella quiere ir cuando le pinta, cuando le da ganas de ir a pasarla lindo”, dijo Maite Peñoñori después de que Cathy contara el motivo por el que decidió irse del programa radial y Tauro cerró: “Claro, pero es un laburo”.

CATHY FULOP CONTÓ CÓMO SE TOMÓ LOS RUMORES DE UN ENOJO POR PARTE DE SANTIAGO DEL MORO

Cathy Fulop contó cómo se tomó los rumores de un enojo por parte de Santiago del Moro tras su decisión de dejar El Club del Moro. “Yo creo que fue un mal entendido”, dijo la actriz en diálogo con Intrusos.

Después, Fulop dejó en claro: “Necesito en este momento disfrutar mi vida; me acuerdo que en abril Paulo (Dybala) me había invitado al cumpleaños de Oriana y yo no pude ir, entonces empezás a plantearte esas cosas”.