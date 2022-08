La reacción de Locho Loccisano al descubrir a su doble al aire en Bienvenidos a bordo

El juego de los parecidos de Bienvenidos a Bordo tuvo a Locho Loccisano como protagonista, ya que no solo hubo un participante que como su clon, sino que además el jurado de Canta Conmigo Ahora estaba en el programa de Laurita Fernández.

Ojos claros, altura similar, barba crecida, peinado desprolijo, remera y sonrisa pícara, la semejanza saltó a la vista casi de inmediato cuando el exparticipante de El Hotel de los Famosos se paró al lado del concursante y lo abrazó sorprendido: "Hay algo, eh. ¡Ay, te amo!"

Claro que el muchacho había dado una sutil pista cuando la conductora lo saludó: " Al principio no lo veía parecido, pero ahora que lo veo sí…". Por eso, Laurita razonó chicanera con Hernán Drago: "Sos muy joven para ser Drago".

EL RECITAL DE LOCHO LOCCISANO EN BIENVENIDOS A BORDO

Más tarde, Locho Loccisano se dio el gusto de tocar Caraluna, el hit de Bacilos, con una guitarra, como hizo hace un tiempo en el mismo estudio cuando también estaba buscando triunfar en los medios.

A su lado, su clon también sostenía una viola, pero carecía del talento artístico del Locho original.

"Me voy a emocionar. Me vi en esa pantalla, es tremendo. Peluca me rebotó tres veces", cerró Loccho Loccisano sobre Claudio Brusca ,el productor estrella de Guido Kakzcka.