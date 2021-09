La reacción de Leo Montero ante la llegada de Ricardo Darín a su programa en vivo con un perro: "Ni en un guion calza todo esto"

Este domingo, Leo Montero entrevistaba a Luis Novaresio en Estamos a Tiempo, cuando un hecho imprevisto lo obligó a interrumpirla. “Lo que acaba de suceder es una cosa de locos. El tipo vive por acá, encuentra un perrito por la calle. Miro hacia la calle y entra a cuadro con un perro y dice ‘lo acabo de encontrar y me dijo Flor que venga porque estás en vivo’. ¡El señor Ricardo Darín!”, explicó el conductor, emocionado.

“El que está perdido, en realidad, soy yo. El perro me trajo a mí”, dijo Ricardo, que contó que bautizó provisoriamente al can como Justiniano, dado que lo halló perdido en la calle Justiniano Carranza”, señaló Darín. “Y ‘justiniano’ lo estaban por atropellar, también. Le compré esta correíta que le queda bien”, acotó el actor, esquivando los lengüetazos del perro.

“Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, y creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño. Y esta es una oportunidad gloriosa de averiguarlo rápidamente”, dijo Ricardo Darín, esperanzado. “Yo pensé que era una sorpresa de cumpleaños, pero no, vino porque lo envió Flor (Bas). Pero bueno, mirá como calzó todo”, se sorprendió Leo Montero.