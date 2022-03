La reacción de Leo García tras quedar nominado en El hotel de los famosos: "Me estaba aburriendo de este grupo"

Desde que mantuvo un duro cruce con Martín Salwe en El hotel de los famosos, Leo García no la estaba pasando nada bien en el grupo de los huéspedes y así se los hizo saber a sus compañeros tras convertirse en el tercer nominado del reality.

Leo no pudo superar un desafío consistente en abrir un candado con una combinación de cinco números, que se podían descubrir a través de una serie de cálculos matemáticos que se encontraban detrás de obstáculos.

Tras finalizar el juego, Pampita y el Chino Leunis reunieron a los huéspedes para contarles cómo iban a continuar cada uno tras los resultados obtenidos en el desafío.

LEO GARCÍA SORPRENDIÓ A LOS “HUÉSPEDES” DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Felicitaciones, Rodrigo, sos el primer ganador del desafío de huéspedes”, le dijo Pampita a Noya, y luego se dirigió a García. “Leo, sos el tercer nominado de la semana con Militta y Silvina, y además a partir de ahora vas a formar parte del staff. ¿Cómo te cae esa noticia?”, preguntó la modelo.

“Me parece bárbaro, porque me gusta cambiar, me gusta estar con los otros compañeros también, y me estaba aburriendo ya de este grupo, así que me parece bueno”, dijo Leo, provocando la sorpresa del Chino Leunis que le preguntó qué era lo que lo ponía así.

“Porque me aburro. Yo me aburro rápido, así que me va a gustar estar en el otro lugar, vivirlo de otro modo. Ya está”, reiteró Leo.