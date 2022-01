La reacción de Laurita Fernández ante la versión de una nueva reconciliación con Nicolás Cabré: "Están diciendo cualquiera"

La versión de que Laurita Fernández (31) y Nicolás Cabré (41) se habría reconciliado por enésima vez sacudió las redes sociales, alimentado por una foto de los dos en la que se aventuró que estaban recorriendo un supermercado de Punta del Este. De ahí que Ciudad se comunicó con Laurita, quien fue enfática en su reacción: "¿Eh? ¡Esa foto es viejísima!".

"Están diciendo cualquier cosa", aclaró la conductora para rechazar haber regresado con el protagonista de la obra Me duele una mujer. Es que el rumor además indicaba que Laurita y Cabré habían sido vistos acaramelados y en público el sábado en Punta del Este.

Sin embargo, la foto en cuestión es de una salida de compras que la pareja había hecho a mediados de octubre de 2000, en tiempos de pandemia, en Pilar.

LAURITA FERNÁNDEZ SOLTÓ A NICOLÁS CABRÉ

De hecho, hace dos semanas Laurita Fernández había sido categórica respecto de la posibilidad de darse otra oportunidad en el amor junto a Nicolás Cabré.

"No, esta vez ya no. Ya no (hay vueltra atrás)", aseguró Laurita en LAM.

Esa misma mañana, Laurita Fernández bromeó con Ángel de Brito por sus ganas de rehacer su vida sentimental luego de tres años y medio, idas y vueltas mediante, con Nicolás Cabré.

"Me tenés que presentar gente, Ángel. Me escriben deportistas y esas cosas por Instagram, pero no les doy bola. Me da mucha bronca porque he visto mensajes, entré (a sus cuentas) ¡y tienen pareja! Son casados. Es tremendo. Ya para lío tuve mucho".