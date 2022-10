La reacción de L-Gante luego de que Tamara Báez lo acusara de robar en su casa

La relación entre L-Gante y Tamara Báez pasa por su peor momento. Ahora se sumó la denuncia pública que hizo la expareja del cantante, donde señala que él sacó de su casa un auto, una moto y varios pares de zapatillas.

A través de un video donde aparece llorando, la joven mostró todo lo que falta en su casa y se mostró angustiadísima por la situación.

“Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona”, aseguró, entre lágrimas, la mamá de Jamaica. “Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?”, siguió, desconsolada. Y el cantante no tardó en reaccionar.

FUERTE RESPUESTA DE L-GANTE TRAS LA ACUSACIÓN DE TAMARA BÁEZ DE ROBARLE

A través de su cuenta de Instragram, L-Gante se despachó contra su expareja.

“Me tienen podrido”, escribió, minutos después de que su exnovia lo señale de haberse lleva varias pertenencias de la propiedad que tiene en un country.

La frase la acompañó junto a una selfie que se tomó con lentes de sol y un emoji de un hombre tapándose la cara. ¡Ay!

