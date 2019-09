La reacción de Jorge Rial luego de que Pata Villanueva le recriminara en vivo su polémica con Beatriz Salomón

A tres meses de la muerte de Beatriz Salomón (65), víctima de un cáncer de colon, Pata Villanueva (67) fue al piso de Intrusos -después de muchos años de evitarlo- e incomodó a Jorge Rial (57) con un brutal sincericidio.

La exmodelo le pasó factura en vivo al periodista por el dolor que transitó Salomón, luego de que su colega responsabilizara a Rial como uno de los culpables de su larga depresión, producto de la cámara oculta que le hicieron a su entonces marido, Alberto Ferriols, en Punto doc y su posterior exposición en Intrusos en la noche.

El incómodo ida y vuelta entre Villanueva y Rial:

Pata: -Acá no quería venir porque no quería estar con él. Estaba enojada por el tema de Beatriz Salomón. Yo estaba participada por ella, que no te quería, obviamente. Yo la he visto sufrir durante cuatro años muchísimo.

Rial: - Pero la hizo sufrir su marido.

Pata: -Yo no estaba en esa época. Lo que yo sé es lo que me contaba y lo que yo veía, que estaba sufriendo. Después estuvo contenta porque había ganado, prácticamente, el juicio y después se le dio vuelta. Luego pasó lo que pasó. Ella estaba enferma.

Rial: -Lamento que durante cuatro años te hayan contado una versión distinta.

Pata: -No lo sé. Yo soy transparente, te digo lo que pienso y por eso no quería venir al programa. Yo no tengo ningún rencor con nadie, te digo lo que veía sufrir a esta chica.

Rial: -¿Alguna vez le echaron la culpa al marido?

Pata: -No sé nada. Se hablaba siempre de lo mismo, del juicio, que duró 12 años, que se iba a ganar, hasta hicimos una fiesta en el teatro, las diez (actrices de) Extinguidas, con Muscari... Era como que no había que venir a Intrusos.

Rial: -¿Quiénes eran esas que decían que no había que venir? Porque vinieron todas.

Pata: -Todas. Sí, después vinieron todas y yo también vine. Una vez vine cuando estabas con Ventura, en esa época. Después no había venido al programa, al piso, hice algunas notas para vos.