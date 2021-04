La reacción de Jimena Barón luego de que Tucu López confesara estar haciendo el "duelo" por no ver a Momo: "Lo puede cuidar"

Después de reaparecer públicamente y contar que se separó del Tucu López, Jimena Barón volvió al ruedo con todo: la actriz y cantante no solo lanzó su hit Flor de involución sino que se prepara para debutar como jurado de La Academia en ShowMatch.

Justamente, Jimena dijo presente en la foto oficial del certamen y habló de todo con Los Ángeles de la Mañana. En la nota, Maite Peñoñori le contó los detalles de una entrevista que realizó el Tucu días atrás, en la que habló del vínculo con su hijo Morrison Osvaldo.

Más sobre este tema Tucu López contó cómo es su relación con Momo, el hijo de Jimena Barón: "Es un niño muy divino"

“El otro día en una entrevista en CNN Radio habló el Tucu López, donde dijo que hizo el duelo de su relación con vos, que fue muy lindo y habló muy bien de vos. También dijo que le había pasado algo súper especial con Momo y que tuvo que duelar el vínculo con él”, le contó la cronista.

Sin ocultar su asombro y poniéndole humor al asunto, Barón expresó: “¡Mucho duelo!”, entre risas. Pero, luego, más seria expresó: “Bueno sí, igual obvio, fue muy hermoso. Estuvimos en Tucumán. Lo entiendo porque a mí me pasó de estar del otro lado”.

Entonces, explicó cómo vivió ella que su ex, Daniel Osvaldo, tuviera otros hijos antes del nacimiento de Morrison: “El papá de Momo tiene tres hijos antes de él y cuando sos novia pensás ‘le estoy cambiando el pañal y si me separo de vos a estos niños no los veo más’. Entiendo esa parte”.

Cuando Maite le comentó que López “dijo que Momo era un nene con la cabeza de alguien de 14 años”, ella le dio la razón: “¿Qué te voy a decir? ¡Para mí sí! Aparte de que es mi hijo, es un niño muy especial”.

Y cerró con un divertido guiño a su ex: “Igual si lo extraña, lo puede cuidar, no me lo ofreció y yo estaría encantada de que lo tuviera unos días. ¡No hay problema! Pero sí, es un niño muy especial”.