La reacción de la hermana del Kun Agüero cuando le pidieron que el delantero renuncie a la Selección Argentina

El arranque de Argentina en la Copa América Brasil 2019 fue peor de los esperado por todos, con una dura derrota por 2-0 ante Colombia. Con el resultado puesto, estallaron las críticas contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni, y el exgoleador de la Selección Argentina, Hernán Crespo, fue uno de los más duros en diálogo con TyC Sports: "Más allá del Kun, de si está acompañado o no, es una cuestión de equilibrio. Argentina no logra tener ese equilibrio sabiendo que tenés uno o dos jugadores que a nivel defensivo no ayudan, como el Kun y Lionel (Messi). En los últimos metros te pueden hacer un desastre, pero a la hora de replegar… Es muy difícil sumarle gente sin descubrirte demasiado. Hay que ver quién puede unir eso".

A caballo de ese tipo de análisis negativos sobre el desempeño de Agüero, un usuario de Instagram le realizó un insólito pedido a Mayra del Castillo, la hermana menor del delantero de Manchester City: “¿Por qué no le decís a tu hermano que renuncie a la selección?”. Picante, la joven se tomó el trabajo de responderle: “Ah, no sabría cómo ayudarte. Hablar con mi hermano de este tema, de que los propios argentinos parecen de otro país… Nah, cuando meten goles los gritan, por ende los hinchas se convierten en panqueques. Ni me gasto en ese tema”.

Al margen de esta polémica, lo cierto es que el DT de la albiceleste dio indicios de que reemplazaría al Kun Agüero por Lautaro Martínez de cara al crucial duelo del miércoles con Paraguay.