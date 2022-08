La reacción de Guillermina Valdés por los dichos de Paula Robles sobre su separación de Marcelo Tinelli

Hace pocos días Paula Robles opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y expresó su sorpresa. “Yo ya lo hacía casado eternamente con Guillermina. Cosas que pasan. La vida”, aseguró, buena onda en LAM y ahora la actriz destacó sus palabras.

“Paula Robles dijo que ella creía que vos y Marcelo iban a estar casados eternamente. Lo dijo de forma pública, fue muy tierna”, le preguntó la cronista de Socios del espectáculo.

“Ay, es un amor. Yo a Paula la adoro, la respeto y somos como muy parecidas. Nos respetamos siempre como mujeres y nos queremos un montón. No sabía que había dicho eso, pero bueno, está bien. Es la vida”, aseguró.

GUILLERMINA VALDÉS RESPONDIÓ SI PASARÍA 30 NOCHES CON SU EX MARCELO TINELLI

Bajo la premisa de la nueva película de Adrián Suar y Pilar Gamboa, 30 noches con mi ex, la notera quiso saber si la expareja del animador de Canta Conmigo Ahora aceptaría algo similar. “¿Le darías a Marcelo 30 noches?”, indagó.

“No sé tanto la trama. No, yo hoy no le doy 30 noches a nadie, pero porque me la estoy dando a mí misma. Nada más. Además, 30 noches es un montón”, señaló, divertida.

“¿A Sebastián Ortega tampoco?”, preguntó. “A nadie. Solamente al perro. Tengo un galgo ruso que es hermoso”, concluyó, con humor.