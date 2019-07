Sergio “Kun” Agüero (31) disfruta de unas paradisíacas vacaciones junto a su hijo Benjamín (10), fruto de su relación con Gianinna Maradona (30), y su actual novia Sofía Calzaretti (22).

Mientras las postales de sus días de relax en el mar se reproducían por las redes y las noticias, Gianinna respondió las consultas de sus seguidores y no evitó la consulta sobre la relación de su hijo con la nueva novia de su ex. “

“¿Te incomoda que tu hijo comparta con la nueva novia del Kun?”, le consultaron a la hija de Diego Maradona y ella retrucó picante: “¡Para nada! Cada cual es responsable de sus elecciones”.

Incluso otra seguidora le preguntó: “¿Benja te cuenta lo que hace en sus vacaciones o es cero de contar?”, y Gianinna aseguró: “Cero”.

Sergio y Sofía blanquearon su romance en el mes de mayo cuando publicaron una imagen juntos en Instagram Stories. Hoy, lejos de esconderse, se muestran enamorados en las redes y el futbolista decidió presentarle a su hijo.