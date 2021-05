La reacción de Germán Martitegui al encontrar un cabello en el plato de María O'Donnell: "¿Te habías atado el pelo?"

Pese a que se esmera por seguir el paso a paso de cada receta para lucirse en sus platos y superar las expectativas de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, a María O’Donnell se le escapó un importante detalle en MasterChef Celebrity 2.

Luego de presentar su creación, Martitegui se acercó a la mesa donde estaba la comida que presentó la participante y se sorprendió al ver un cabello entre los ingredientes: “¿Te habías atado el pelo?”, indagó.

Fue entonces que la periodista se sinceró con el chef: “La gomita del pelo me quedó en la campera. Me puse a cocinar y me olvidé que lo tenía suelto”.

“La primera vez que alguien encuentre un pelo en un plato de mi restaurante, ¿puedo usar esa (excusa)?”, arremetió Martitegui, irónico. A lo O’Donnell cerró: “No, bueno. Es la verdad. Si está bien el plato ya con ese pelo lo arruiné”.

