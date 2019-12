La reacción de Flor Vigna cuando le preguntaron si sabía del supuesto romance entre Mati Napp y Noelia Marzol

Pese a que decidieron ponerle punto final a su relación y enfocar las energías en el trabajo y el deseo de salir nuevamente campeones del Bailando, las cuestiones sentimentales relacionadas a Flor Vigna y Mati Napp no dejaron de ser tema de conversación en la pista.

Y más ahora, que salió a la luz que el coreógrafo habría tenido un romance con Noelia Marzol, quien en la gala de este martes se sumó a la previa de Flor y Facu Mazzei, quienes presentaron su coreo al ritmo del reggaetón.

Indagado por esta versión por Ángel de Brito, Napp prefirió llamarse a silencio: "La verdad es que yo estoy acá por mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal. Prefiero estar para ellos. Pero no, no lo desmentí".

Fue entonces que el periodista se dirigió a la participante: "Calculo que fue este año (el affaire de Mati y Noelia). ¿Vos sabías, Flor?", preguntó. A lo que Vigna, algo nerviosa por la situación, respondió: "No, la verdad… pará. Siempre cuando estuvimos los dos juntos fuimos muy 'blancos' y nos contamos todo y yo no puedo decir nada de él porque fue un hombre espectacular".

Flor Vigna: "Si él estuvo con otras mujeres anteriormente, está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le hacía mal a nadie". G-plus

"Igual fue previo a vos", agregó De Brito. Pero una vez más, la concursante se mostró incómoda: "Claro, sí. Si el estuvo con otras mujeres anteriormente, está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le hacía mal a nadie. Entre nosotros, siempre fue todo muy transparente. Y si bien nunca llegamos a ser novios, respetamos los sentimientos del otro".

"¿Si me gusta saber con quienes salieron mis ex? Yo soy medio chusmeta, pero no hay que preguntar porque después no te la bancás", cerró la expareja de Nico Occhiato, imprimiéndole humor al momento.

¡Qué caras, qué gestos!