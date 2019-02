La historia de amor entre Flor Vigna y Nico Occhiato ya empieza su quinto año. Y si bien hubo un breve impasse en el medio, la relación entre ellos parece tener bases sólidas... ¡aunque con reglas claras!

Indagada por sus seguidores sobre si perdonaría una infidelidad, la actriz no dejó lugar a las dudas: "Jajaja, qué pregunta loca. Aprovecho para decirte a vos, Nicolás Occhiato, que ni en pedo. ¿Me escuchaste?", expresó, con un claro pensaje hacia su novio.

Días atrás, la parejita había visitado Otra noche familiar, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, donde dieron detalles del primer flechazo: "Nosotros nos conocimos en Combate. A mí me garpó mucho llevarla a la casa. Como yo era de Luzuriaga y ella vivía en Floresta, iba por Juan B. Justo derecho y me quedaba de paso. El primer beso fue después de la primera cita, en mi auto y antes de dejarla en la casa. En la primera salida metimos un Teatro Ciego, me la jugué", recordó Occhiato.

"También me hizo ver una película que se llamaba Amigos con derechos . ¿Qué éramos nosotros? Amigos. La técnica era verla al mismo tiempo, cada uno desde su casa y la íbamos comentando juntos. Se ahorró unos mangos porque al cine no me llevó", cerró Vigna, con su característico humor.

¿Clarito?

Foto: Captura de Instagram Stories.