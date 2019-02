La reacción de Flavio Mendoza a las picantes declaraciones de Piquín: "Eso no lo tendría que haber dicho"

"Para ser padre uno tiene que estar muy preparado, no sólo en lo económico sino mentalmente. No es fácil tener un hijo, y traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va”, le dijo Hernán Piquín (45) a la revista Pronto cuando le preguntaron si, estando soltero, ser padre era una cuenta pendiente en su vida. Y uno de los que se sintió tocado fue Flavio Mendoza (44), quien en abril de 2018 se convirtió en papá de Dionisio, a través de un vientre subrogado.

"Me llamó enseguida Hernán diciéndome que no lo había dicho por mí. Eso no lo tendría que haber dicho”, aseguró el creador de Siddharta en Intrusos, sin intenciones de polemizar al ser consultado por las declaraciones de su colega.

"Toda persona que opine sobre el tema de los hijos para mi es de palo. Nadie sabe las ilusiones que tuve yo para ser papá y nadie sabe lo que me costó”, lanzó el bailarín, en respuesta a su colega. “Y el que no es papá… es como que digo 'cuando tengas hijos ahí vas a ver que cualquier cosa que digan de ellos te va a doler'. No porque vaya a salir a contestar, te duele porque con los hijos no hay que meterse", señaló Flavio.

Las palabras de Piquín habían llamado la atención, en medio de varios casos de famosos que eligieron ser padres a través del alquiler de vientre como Marley, Luciana Salazar o el mismo Flavio. En esa nota, el bailarín también dijo: "En este momento si tuviera un hijo no podría darle ni el espacio, ni el cariño, ni el tiempo que necesita. Hoy por hoy no sería padre, pero en un futuro no lo descarto. Me encantan los chicos, tengo sobrinos postizos por todos lados y miles de niños que me llaman el tío Hernán. Ahora, un hijo propio por el momento no".