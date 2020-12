La reacción de Fabián Cubero cuando le preguntaron si saludaría a Nicole Neumann: "Nada más que un 'hola y chau'"

Si bien Fabián Cubero está feliz y en pareja con Mica Viciconte hace unos tres años, los doce años de matrimonio con Nicole Neumann lo unieron de por vida a ella como madre de Indiana, Allegra y Sienna. Sin embargo, el divorcio fue tan conflictivo que el exfutbolista y la panelista de Nosotros a la Mañana no pueden entablar un mínimo diálogo sin chocar.

Por eso a Poroto no le costó admitir en PH que, al igual que a otros de los invitados, él nunca pudo quedar como amigo de sus exparejas. “Nunca fui amigo de ninguna de las parejas que tuve a lo largo de mi vida. Con algunas ex me he vuelto a cruzar y fue un ‘hola y chau’, pero no una amistad”.

Pícaro, Andy Kusnetzoff le preguntó si llama a Nicole para saludarla por su cumpleaños y Cubero fue tajante: “Sé cuándo es el cumpleaños, pero no la llamo. Con ninguna de las ex que tuve lo hago. Una vez que termino el vínculo, terminó”.

Instantes después, el conductor planteó un hipotético encuentro casual de Fabián con Nicole Neumann en una playa: “Si estás con Mica y no están tus hijas, ¿te acercás a saludarla?”. En ese momento, Fabián Cubero negó con su cabeza con un gesto seco, pero contestó: “No lo sé. Hola y chau por ahí, nada más”.