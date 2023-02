La reacción de Delfina Gerez Bosco cuando Martín Coggi le dijo que podría enamorarse de ella en El Hotel de los Famosos 2: "¡Qué fuerte!"

La relación entre Delfina Gérez Bosco y Martín Coggi va avanzando con el correr de los días en El Hotel de los Famosos 2. Y luego de ganar una cita romántica, los participantes confesaron sus sentimientos sin tapujos… ¡y él la sorprendió al confesarle que se está enamorado de ella!

Así fue el profundo ida y vuelta de Delfina con Martín en el reality de eltrece:

Delfina: -Yo no estoy pensando en conocer a alguien, menos con mil millones de cámaras y con un montón de gente mirando. Ahora, hay un momento en el que te relajás y te pasan cosas o no. Nosotros estamos acá, claramente, porque somos amigos y ya te das cuenta que me pareces lindo como hombre y toda la historia. También hablamos un montón, cosas profundas y no tan profundas, y me entiendo muy bien con vos. Si te sentís mal, me pongo mal; y si te sentís bien, me pongo bien. También me pasó que tuve una operación y no sé si pueda volver a ser mamá.

Martín: Bueno, pero eso son situaciones que uno no elige. Y que, como uno no elige, tiene que aceptarlas. No es un impedimento para que yo, porque me dijiste eso, no me enamore de vos.

Más sobre este tema "Sos lo más": el íntimo momento de Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2

D: -Uy, dijiste la palabra… ¡Qué fuerte!

M: -¿La dije? ¡No, la pu… madre! ¿Cortamos y vamos de vuelta?

D: -¡No, ya está! Lo que dijiste ya quedó impreso.

M: -No encuentro ningún sinónimo de eso.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Aseguran que Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi tuvieron relaciones en el baño de El Hotel de los Famosos 2

EL PRIMER BESO DE YASMÍN CORTI Y FEDE BARÓN FRENTE A SUS COMPAÑEROS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de que Yasmín Corti ingresara a El Hotel de los Famosos 2, la participante se mostró muy compinche con Fede Barón. Y luego de mantener varios momentos de complicidad a solas, finalmente los participantes le dieron rienda suelta a sus sentimientos en el reality de eltrece.

Así quedó demostrado en el capítulo que se vio este viernes donde la bailarina agarró al hermano de Jimena Barón para bailar abrazados al ritmo de la música que estaba cantando todo el grupo.

Allí, los jóvenes no dudaron en darse un romántico beso en la boca mientras Mimi Alvarado los agarraba de la cabeza: “Con Yas ya no nos escondemos”, se sinceró Federico. A lo que Yasmín, cerró, pícara: “Viene bien un poco de toqueteo acá, en el encierro, así que dale”.

¡Están a full!