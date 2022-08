La reacción de Darío Barassi cuando una participante de 100 argentinos dicen lo llamó Diego

Luego de que una de las familias que participó en 100 argentinos dicen no lograran continuar con el juego debido a no acertar con la respuesta de la consigna, Darío Barassi los despidió sin imaginar lo que se vendría.

Después de chocar los puños con los miembros del clan Kaufmann, Kari -una de las juradoras- sorprendió al conductor con un blooper al aire: “Un placer, Diego”, atinó a decir, en ver de decirle Darío, como se llama realmente.

Asombrado por la equivocación, Barassi se quedó unos segundos en silencio con la cara seria y mirando hacia abajo, algo triste por el momento: “Me dice ‘un placer, Diego’. Es que por eso no gano un Martín Fierro. Nadie sabe quién soy”, atinó a decir, pese a que la concursante aseguró haberse confundido porque “me hablaron de vino (durante el programa) y me mareé”.

¡Qué momento!

LA EMOCIÓN DE DARÍO BARASSI TRAS RECIBIR UN MENSAJE DE VOZ DE LEO MESSI EN 100 ARGENTINOS DICEN

A poco de comenzar una nueva edición de 100 argentinos dicen, Darío Barassi no pudo contener su emoción tras haber recibido un mensaje especial de Leo Messi y no dudó en compartir con su equipo de producción y el público las palabras que le hizo llegar el futbolista.

“Hoy no me entra una sola bala, chicos”, comenzó diciendo el conductor del programa de eltrece. Acto seguido, agarró el celular y reprodujo el mensaje de voz de La Pulga agradeciéndole las medialunas que le llegó a él y su familia como obsequio: “Bueno, ahí te mandé la fotito de la prueba. Muchas gracias por el regalo a vos y a toda la producción. Les mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el detalle”.

“Estoy a régimen porque estoy en pre temporada, pero alguna vamos a comer. Un abrazo grande. Chau, amigo. ¡Nos vemos!”, agregó. Y Barassi estalló al escuchar la palabra que usó para despedirlo: “¡Chau, amigo! ¡Chau, amigo!”, repitió varias veces.

"¡SOMOS AMIGOS! TE AMO, LEO. ¡TE AMO! AY, DIOS. CHICOS SOY AMIGO DE MESSI, ¿ENTENDÉS? ¿QUIÉN ESTÁ MÁS ARRIBA DE MESSI? YA NO SÉ. MICK JAGGER, EL PAPA". G-plus

“¡Somos amigos! Te amo, Leo. ¡Te amo! Ay, Dios. Chicos soy amigo de Messi, ¿entendés? ¿Quién está más arriba de Messi? Ya no sé. Mick Jagger, el Papa”, cerró el presentador, con una sonrisa plasmada en el rostro.