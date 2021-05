La reacción de Dalma Maradona ante el gesto del hijo de un fan de Diego: "No me va a alcanzar la vida para agradecer este amor"

A Dalma Maradona le llegan a diario un montón de mensajes súper tiernos dedicados a su papá, Diego. Sin embargo, hubo uno que la enterneció tanto que ni dudó en compartirlo a través de sus stories de Instagram.

"En la escuela, al hijo de unos amigos (8 años) le preguntaron qué haría si pudiera pedir un deseo. Su respuesta fue 'revivir a Maradona'", expresó un usuario de Twitter junto a la foto de la respuesta del pequeño.

Entonces, Dalma compartió el tweet en Instagram y se mostró súper agradecida tanto por este gesto como el de todos los fanáticos de su papá. "Cuando digo que no me va a alcanzar la vida para agradecer este amor, me refiero a esto", cerró, con ternura.