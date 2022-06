La reacción de Chanchi Estévez al ver las chicanas de Alex Caniggia tras renunciar a El Hotel de los Famosos

La renuncia de Chanchi Estévez a El Hotel de los Famosos hizo felices a muchos de sus competidores, y en especial a Alexander Caniggia, quien chicaneó fuerte al goleador del Racing campeón de 2001 y él reaccionó incómodo, pero sin rencores.

"No me molesta (que me diga cobarde), es parte del show", aseguró Chanchi en una entrevista desde los estudios de Socios del Espectáculo.

Es que a pesar de que Estévez saludó de forma cálida al punto de enfatizarle "sos mi amigo" a Alex al retirarse del reality, el mellizo de Charlotte Caniggia fue irónico: "¡Al fin! Amagó tantas veces el cag…".

Incluso, al ver cómo el mediático lo provocaba con humor, el exnovio de Sabrina Carballo solo atinaba a reírse.

"A llorar al campito. Miralo por TV. Te re cabió. Televidente, ¿sabés qué? La casa es mía", disparó Alex.

CHANCHI ESTÉVEZ CONVENCIÓ A MARTÍN SALWE DE NO ABANDONAR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Por otra parte, Chanchi Estévez contó cómo convenció a Martín Salwe de no seguir sus pasos y renunciar a El Hotel de los Famosos en la recta final.

"Yo tuve una charla con él y no sé si lo convencí, pero le dije que revea la situación y se quede. Que fue ahí por algo y que quizá podía llegar a la final porque era uno de 'la familia', que tenía mucho para dar", reveló Chanchi.

"Más allá de lo que se muestra en el programa, nosotros teníamos charlas, nos quedábamos hasta tarde".

Por último, Chanchi Estévez defendió a Martín Salwe cuando Mariana Brey le recordó que era "el más odiado" del programa: "No es así en la vida real".