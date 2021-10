La reacción de Carmen Barbieri al ver las fotos de Luciano Castro y Flor Vigna enamorados: "Él no es figuretti, pero está libre"

Las primeras fotos de Luciano Castro (46) súper enamorado de Flor Vigna (27) que logró Ciudad dejaron en evidencia el idilio romántico que atraviesa la flamante pareja. Por eso, Carmen Barbieri elogió la actitud del exmarido de Sabrina Rojas: "Él no es nada figuretti, en el sentido de que no le gusta aparecer en cámara, ni mostrar su vida. Sin embargo, está libre, está feliz. Me encanta por los dos".

Apenas la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) vio las imágenes exclusivas de este sitio, celebró a Luciano y a Flor: "Van de la manito, están abrazados. ¡Qué amor hay ahí! Me gusta".

En ese punto, Carmen bendijo a los tortolitos y felicitó a Luciano: "Está muy lindo, se deben llevar bárbaro. Luciano siempre fue buena onda, pero no tan abierto. Déjenme que lo aplaudo. Y no es que quiera que sea mediático, pero que cuente su vida si está feliz, y que si está triste también. ¡Porque el público quiere saber!".

Más sobre este tema Estefi Berardi opinó picante sobre el romance de su amiga Flor Vigna con Luciano Castro: "Por primera vez la va a pasar bien"

"Me gusta esta pareja, que sean felices. Si hay amor, muchas felicidades se merecen. Se los deseo de corazón. Me alegro por ellos, ojalá haya mucho amor", concluyó Carmen Barbieri sobre Luciano Castro y Flor Vigna.