La reacción de Brenda Gandini ante el rumor de separación de Gonzalo Heredia: "No es verdad"

Brenda Gandini cortó de raíz el rumor de separación de Gonzalo Heredia, actor con quien lleva 11 años de amor y tienen dos hijos, Eloy y Alfonsina. "No es verdad", aseguró la actriz en LAM.

El encargado de comunicar que la pareja sigue en pie fue Ángel de Brito, quien se comunicó telefónicamente con Gandini y fue clara en su desmentida.

"En todos los portales están hablando de la separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo 'no es verdad la separación. No creas todas las cosas que están diciendo'”, informó el conductor.

Analizando el rumor y el hecho de que Brenda y Gonzalo no salieron a negar versiones en redes, Ángel de Brito agregó: "Ellos siempre tienen muy bajo perfil. Con Brenda trabajé en su momento en LaFlia, y muy bien, y me contestó".

Lo cierto es que el jueves, Teleshow publicó que Heredia habría dejado la casa familiar y mudado a un departamento, tras separarse de Brenda.

Pese a que la información tomó fuerza, a principio de mes, la pareja viajó con sus hijos a las Cataratas del Iguazú y el actor le dedicó un romántico mensaje a la actriz por su cumpleaños. "Chica maravilla", escribió Gonzalo Heredia el 8 de agosto, dejando entrever el amor que siente por Brenda Gandini.