La reacción de Bianca Iovenitti cuando le mostraron un video a los besos con Fede Bal: "Somos dos..."

Los rumores de romance entre Fede Bal y Bianca Iovenitti comenzaron a fines de 2018 cuando arrancaron los ensayos de Nuevamente Juntos, la revista que él dirige y protagoniza junto a sus padres y donde ella es vedette.

De todas formas y a pesar de las versiones, ambos eligieron no dar detalles de su vínculo y las imágenes de Fede a los besos con la actriz Juli Bartolomé despistaron a varios.

Sin embargo, el fin de semana Ángel de Brito mostró un nuevo video de Bal a los arrumacos en una disco… ¡pero con Bianca!

El lunes, la bailarina le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana y De Brito le mostró la grabación en la que se los ve bailando divertidos y a puro mimo.

"Somos dos personas que nos estamos conociendo, la pasamos bien y disfrutamos de todo lo lindo" G-plus

“Aparecieron unas imágenes en un boliche, Fede estaba bailando como en slow a pesar de que baila muy bien”, le comentó con humor el conductor. Y ella aseguró: “Ya no sé qué hora era pero es un pasito que hacemos siempre con el elenco. Es para reírnos un rato, para divertirnos”. “Estabas con la musculosa de él”, señaló Ángel y ella le reconoció que “sí, me la regaló”.

“Estábamos relajados”, comentó Bianca sobre las imágenes románticas de las últimas horas con Fede. Entonces el conductor le preguntó si ya son novios porque se muestran públicamente juntos y ella respondió: “Eso no quiere decir que seamos novios. Somos dos personas que nos estamos conociendo, la pasamos bien y disfrutamos de todo lo lindo”.

Iovenitti también esquivó la consulta sobre si está enamorada del ex de Laurita Fernández: “Todo lo que es sentimientos y demás me lo guardo para mí porque es algo muy nuestro. Él sabe lo que me pasa con él y yo sé lo que le pasa él conmigo. Tiene que ver con que soy así, de guardarme, y no conozco ni sé manejarme en el medio. Fede también viene de relaciones expuestas y está bueno guardarse un poco”.