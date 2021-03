La reacción de Beto Casella cuando Yanina Latorre se candidateó para conducir Bendita: "Prendo fuego Canal 9 y voy en cana"

Desde hace años Beto Casella y Yanina Latorre mantienen un enfrentamiento en los medios que ha llegado incluso a una instancia pre judicial en los últimos días. Este lunes trascendió que el conductor de Bendita y Edith Hermida quedaron aislados tras el covid positivo de Horacio Pagani por lo que en Los Ángeles de la Mañana se comenzaron a barajar nombres para reemplazarlos y Yanina Latorre se candidateó sin dudarlo dos veces.

Durante el transcurso del ciclo de eltrece, Ángel de Brito le envió un mensaje a Beto para saber quién iba a conducir Bendita en ausencia suya y de Edith. “Se hisoparon todos y a medida que llegan los resultados verán cómo hacen el programa. Me dice que por ahí conduce un productor o salen a pedirle a algún amigo”, señaló Ángel.

“¡Me ofrezco! ¿Te imaginás? Te digo que la rompemos con el rating. Te conduzco hoy Bendita, Beto. Pensalo. ¿Me prestás una noche?”, le preguntó Yanina Latorre a De Brito. “Me hago una autocargada con el loro barranquero. No me joden más, y yo a ellos tampoco; y hago de reemplazo natural así Edith Hermida me termina de odiar. Me auto defenestro. Piénsenlo Canal 9 si quieren medir hoy”, agregó la panelista.

“Primero prendo fuego Canal 9 y voy en cana” G-plus

Entusiasmado con la idea, De Brito le preguntó a Beto qué le parecía la idea y este no tardó mucho en responder. “Primero prendo fuego Canal 9 y voy en cana”, leyó al aire Ángel, y agregó: “No acepta la propuesta. Él te odia más a vos que vos a él”.

“Yo a él no lo odio. Para eso tendría que haberlo querido. Esto demuestra que el problema lo tiene Beto Casella, que no tiene humor”, cerró Yanina Latorre.