La reacción de Ángel de Brito cuando le preguntaron por qué Estefi Berardi sigue en LAM: "Alto nivel de tolerancia"

El conflicto entre Yanina Latorre y Estefi Berardi, compañeras en LAM, alcanzó el punto más álgido y Ángel de Brito, conductor del ciclo, opinó al respecto.

"¿Por qué la seguís teniendo a Estefi? Tira mierda contra el programa y es influmable", "¿Va a renunciar Estefi? Si recibe tanto maltrato, ¿por qué no se va? O... ¿Le sirve ser víctima?", fueron dos de las muchas preguntas que le hicieron a Ángel con respecto al futuro de la panelista en el ciclo tras sus dichos.

"Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego. Estefi y todas no tienen la libertad en otros trabajos de hablar de todo lo que pueden hablar en LAM. Estoy acostumbrado a las críticas, solo las contesto pero seguimos adelante", sentenció el conductor, dejando en claro que Estefi seguirá formando parte del programa.

YANINA LATORRE SE DESPACHÓ CONTRA ESTEFI BERARDI Y LE RECORDÓ EL ESCÁNDALO CON SOFÍA ALDREY Y FEDE BAL

“Cuando salieron los chats en Intrusos se dedicó a mentir sistemáticamente. Recién Carmen le dijo en Mañanísima ‘en el verano te hiciste bien la bolud…’. No nos olvidemos que Fede Bal a Carmen le confesó su ‘amorío’ con Berardi”, mencionó.

“Cuando Marcela Tauro, que no miente y es una profesional del carajo, mostró los chats ella agredió, desacreditó compañeras, mintió, amenazó y lo contó al aire en el mismo canal. Después hizo juicios contra el canal, contra Tauro, contra Intrusos y además le hace un juicio a la víctima cornuda andá a saber por qué”, ironizó la “angelita”.

Hacia el final fue más allá. “¡Qué sororidad! Pobre la novia de Bal con la que iban a ser padres por esperma congelado. No nos olvidemos de eso. Es de una maldad absoluta”, contó, mientras seguía dedicándole durísimas frases a Estefi.