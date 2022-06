La reacción de Agustín Sierra cuando Lali Espósito y la China Suárez contaron que las dos estaban enamoradas de él

Agustín Sierra tiene miles de fanáticas a las que tiene enamoradas, en PH Podemos Hablar revelaron que Lali Espósito como la Andy Kusnetzoff les mostró la visita de las actrices al programa de Susana Giménez cuando estaban en Casi Ángeles donde reconocieron que habían estado enamoradas de él. Aunquetiene miles de fanáticas a las que tiene enamoradas, enrevelaron quecomo la China Suárez estuvieron flechadas por él.les mostró la visita de las actrices al programa decuando estaban endonde reconocieron que habían estado enamoradas de él.

“Mi primer beso de ficción fue a los 11 años en Rincón de Luz con Agustín Sierra. Lo disfruté, pero estaba actuando”, contaba Lali en 2007, mientras la China reconocía lo mismo. “El mío fue a los 11 y también fue con Agustín Sierra”, contó, sobre el tierno momento en la tira de Cris Morena que tuvieron con Cachete Sierra.

“En la vida real moríamos mal por él. Éramos muy amigas, encima…”, comentaba la jurado de La Voz Argentina, mientras la ex protagonista de ATAV la corregía. “Somos”, lanzó, picante, mientras que la China reconocía en una nota cuando era una nena que “a las dos nos gusta el mismo chico y ese chico también gusta de las dos, es toda una confusión”. “A ella no le cayó bien cuando entré yo a Rincón de Luz”, lanzó, sobre el enamoramiento que tenían con Lali de Cachete.

"Éramos niños cuando pasó. No fue que pasó cuando teníamos 17 años. Eran solo besos". G-plus

AGUSTÍN SIERRA CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON LALI ESPÓSITO Y LA CHINA SUÁREZ

Tentado, luego de ver los tapes, recordó qué pasó cuando las actrices reconocieron que estaban enamoradas de él. “Ese día fue terrible porque me había ido a jugar al fútbol y cuando agarré el télefono, lo tenía explotado de mensajes”

“Me acuerdo que llegué a casa y era todo ‘no sabés lo que pasó, salió en lo de Susana’. Yo estaba en Casi Ángeles también en ese momento y éramos niños cuando pasó. No fue que pasó cuando teníamos 17 años”, diferenció. “No salimos. Eramos niños y eran solo besos”, afirmó.

¿Qué relación tiene hoy con ellas? “A la China no la veo casi nunca, hace mucho que no la veo. Pero con Lali sí, su hermano me eligió como padrino de su hijo. Compartimos familia, ahí nos conocimos con el hermano y las tres familias son amigas”, reveló.