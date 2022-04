Rafael Ferro y una picante pregunta directa a Andy Kusnetzoff en PH: "¿Ya no se come más en este programa?"

El último programa de PH Podemos Hablar tuvo a Rafael Ferro entre sus invitados, para promocionar su trabajo en El primero de nosotros. Mientras se desarrollaba la dinámica del punto del encuentro, toda una tradición del ciclo,… ¡interrumpió a Andy Kusnetszoff porque parece que tenía hambre!

"¿Ya no se come más en el programa? Antes se comía", lanzó el actor, divertido, provocando risas entre el resto de los invitados, Valeria Lynch, Analía Franchín, Nicolás Riera y Bimbo Godoy. Y la reacción del conductor fue firme.

"No, falta un montón, querido", señaló, sobre el momento en el que todos comen en torno a una mesa platos fríos y calientes. "Me está agarrando...", confesó, con humor agarrándose la panza. ¡Muy sincero!

La confesión (¡sin filtro!) de Rafael Ferro tras mirarle el escote a Griselda Siciliani en los Martín Fierro

Lidera el podio de las mujeres más sexies... y que saben cómo destacar sus atributos cada vez que se presentan a un evento. Consciente de su cuerpo escultural, Griselda Siciliani fue de las más elogiadas en la entrega de los Martín Fierro 2017... Y su look (¡con tremendo escote!) no pasó desapercibido.

"Cuando un amigo te mira con amor a los ojos. Te adoro", había escrito la actriz en su cuenta personal de Instagram, por aquel entonces, junto a una foto en la que se lo ve a Rafael Ferro mirando su delantera.

Ahora, quien se refirió al tema fue el propio galán en diálogo con con Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez: "¿Vos viste el escote que tenía?", se excusó, entre risas. Y cerró con su característico humor: "Eran en los Martín Fierro y a los dos minutos que llegué ya había tomado dos copas para tolerar la situación... ¡y decí que no me agarraron mirándole el bulto a algún hombre!".