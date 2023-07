"¿Quién las invitó?": Laura Ubfal picanteó a Mariana Brey y Paula Varela por su presencia en los Martín Fierro 2023

La presencia de Mariana Brey y Paula Varela en el salón donde se entregaron los premios Martín Fierro 2023 despertó las suspicacias de Laura Ubfal, y la miembro de Aptra desafió a las periodistas a que justifiquen su asistencia a la gala.

"Que expliquen quién las invitó", disparó la panelista de Intrusos.

Al descartar colados, Ubfal había planteado sus reparos hacia sus colegas: "Hay mucha gente que encontró la forma de entrar. Ustedes tuvieron dos ahí adentro que no estaban invitadas".

"Me pareció bárbaro que estuvieran porque me encantó que pudieran cubrir. Había un montón de gente. No sé si Marianita y Paula estaban sentadas. Si lo estaban me alegro porque la cena estaba riquísima".

EL DESCARGO DE PAULA VARELA Y MARIANA BREY

Con pocas pulgas, Paula Varela tomó la posta para contestarle a Laura Ubfal.

"El canal está obligado a invitar a la gente de Aptra porque estaban con la sillita. En cambio, el resto somos invitados del canal por placer; Porque nos quieren; Porque trabajamos hace 20 años; Porque vamos a cubrirlo para nuestros programas", arrancó.

"Teníamos tarjeta (de invitación), sillita y comida. Hasta el postre comí. (…) Me la crucé y la saludé. Es re falsa. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara, Laura?", cerró.

A su turno, Mariana Brey fue más picante contra Ubfal: "Me impresiona la manera en que le erra a la información. Porque una periodista seria como ella lo mínimo que tiene que hacer antes de declarar semejante estupidez es preguntar y asesorarse".

"Evidentemente no sabe nada de lo que dijo. Tendría que preguntarle al gerente del canal que nos invitó".