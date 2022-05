Quién es Jimena Buttigliengo, la señalada como tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

La versión de separación definitiva de Zaira Nara (33) de Jakob von Plessen (35) tuvo a Jimena Buttigliengo (37) como supuesta tercera en discordia, según contaron en Socios del Espectáculo, por lo que todos se preguntan quién es la modelo señalada como tercera en discordia.

QUIÉN ES JIMENA BUTTIGLIENGO

Buttigliengo es una modelo cordobesa que trabajó en la agencia de Ricardo Piñeiro y que hace 10 años saltó a las tapas de revistas por su romance con Francis Btesh, el hijo de Patricia Miccio.

En la actualidad es notera desde Miami de La Jaula de la Moda Edición Internacional.

Legalmente casada con el el arquitecto e interiorista francés Willy Rizzo (37), es madre de los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose (4).

Amiga de Dolores Barreiro, Buttigliengo vivió en Londres y en el último tiempo se había instalado con su familia en Ibiza aunque viaja por el mundo y suele regresar a su Córdoba natal.

En sus comienzos, Jimena Buttilengo embellecía los emblemáticos desfiles de Roberto Giordano en Punta del Estey en su época de esplendor supo aparecer en programas como Caiga quien Caiga, Pura Química o Sábado Bus.

LA CARRERA DE JIMENA BUTTIGLIENGO COMO ACTRIZ

Más allá de las pasarelas, Jimena Buttigliengo también está orgullosa de su carrera como actriz tras debutar en The 7 vices, y hasta ganó dos premios como mejor actriz. Uno en el International Cult Film Festival y otro en el del Black Swan Film Festival.

En una entrevista con La Nación, Buttigliengo había reflexionado: "No me quiero catalogar en algo porque vivo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, soy actriz. Sí, sigo siendo modelo. Sí, también soy mamá".

Y agregó: "Si me preguntás cuál es mi sueño, te diría que me encantaría dirigir y escribir una película. Pero, bueno, sé que me falta experiencia y años de vida. Como dicen acá, ‘Así será y así es'".

