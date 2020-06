La queja de los participantes de Bake Off por los "inconvenientes técnicos": "Tengo un problema de frío"

Este domingo, Bake Off, el gran pastelero reunió a Agus, Samanta, Damián y Agustina en una semifinal en la que tuvieron que dejar todo de sí para poder llegar a la siguiente etapa. Sin embargo, los estrechos márgenes de tiempo, sumado a los inconvenientes técnicos, les jugó una mala pasada a todos ellos.

Todo comenzó cuando el jurado les propuso como "desafío técnico" cocinar un petit gateau, una prueba que les dio más de un dolor de cabeza, sobre todo por la escasa hora y media con la que contaron. En este punto, Agus, Damián y Agustina se encontraron con que la heladera que les proveyó la producción no les congelaba la preparación de frambuesa que debían colocar como corazón del postre.

"No se enfría ni de casualidad", dijo Agustina. "No se congela nunca, no sé como hacer para que se congele", se quejó Damián. "Agarro el semicentro de frambuesa y semilíquido como está lo pongo dentro del cremoso porque necesito seguir adelante", dijo por su parte Agus, que reconoció: "Tengo un problema de frío".