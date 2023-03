La Queen y su historia de resiliencia: "Mis papás biológicos me abandonaron en una caja de cartón cuando nací"

Ciudad le propuso a La Queen responder tres preguntas de una nueva sección en la que los famosos reaccionan a lo que los usuarios de Google buscan sobre ellos.

La artista y panelista de ¿De qué signo sos? (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece, con la conducción de Lali González) reaccionó a las preguntas y reveló parte de su historia, marcada por la resiliencia.

"Mi vida empezó conmigo gritando en una caja de cartón viendo si alguien me escuchaba para poder rescatarme. Y me escuchó una enfermera llamada Reina. Mi nombre es un homenaje a ella por todo eso". G-plus

-Lo primero que busca la gente sobre vos en Google es quién es La Queen.

-Bueno, es una drag súper estrella argentina, ¡soy yo! Soy cantante, performer, modelo, todo lo que quiero ser. Soy una "Barbie Girl". Y para mí es una expresión de género, de diversidad, es mi bandera y me parece muy lindo haber podido crearla y que toda Argentina me conozca.

-¿Por qué elegiste ese nombre?

-¡Uf! Tiene historia. Hay un detrás y es en principio por Reina (en inglés, queen), la enfermera que me encontró cuando mis padres biológicos me abandonaron. Es un poco un mensaje para ella para decirle "gracias". También por Nicki Minaj a quien amo, por la banda Queen y por otras cosas. Sentía que en Argentina faltaba una drag queen que la rompa, no podía ser que nadie esté viendo que ese lugar estaba vacío. Entonces dije "yo lo voy a hacer, yo soy La Queen". Estudié el panorama y dije "se necesita alguien como yo", soy marica, soy del Conurbano, soy del Fuerte Apache. Necesitaba esa representación, no estaba y la tuve que crear. Siento que la gente la supo aceptar, la quiere y me pone muy contenta. Y es muy difícil que te quieran en este ambiente y que el público te acepte rápido.

-Lo dijiste un poco como al pasar, pero, ¿podemos ahondar en tu historia personal de cuando naciste?

-Obvio. Mis padres biológicos, los que me tuvieron, me abandonaron en una caja de cartón en la puerta de un hospital y se fueron. Me encontró una enfermera que se llamaba Reina. Ella era amiga de la mujer que me adoptó, a la que hoy todos conocen como mi mamá. Ahí empezó la historia. Reina le había contado al pasar a mi mamá que habían encontrado un bebé en una caja y cuando le dijo eso, mi mamá frenó todo y dijo "pará, ¿qué me estás contando?" y quiso avanzar con todo y me adoptó. Es muy hermoso. Para mí esa historia es cómo empezó mi vida, que no fue como la de muchos con una familia abrazando a un bebé recién nacido y viendo su partida de nacimiento. No, mi vida empezó conmigo gritando en una caja de cartón viendo si alguien me escuchaba para poder rescatarme. Y me escuchó Reina. Es un homenaje a ella por todo eso.

"Le mando un beso grande a la gente de Fuerte Apache, a la gente del barrio. Es donde crecí y donde vivo. Estoy muy agradecida. El barrio es muy bueno conmigo, la gente es súper respetuosa". G-plus

-Siguiendo con el tema de lo que la gente busca en Google sobre vos, nos encontramos con La Queen Instagram.

-Ah bueno, mi Instagram es @soylaqueenoficial, pero igual si ponés "La Queen" aparezco primera porque soy la única, ja, ja.

-También en las búsquedas nos encontramos con que los usuarios googlean sobre La Queen de Fuerte Apache, ¿qué tenés para decirnos sobre eso?

-Obviamente, mi amor. La Queen de Fuerte Apache, si no, ¿de dónde soy? Le mando un beso grande a la gente de Fuerte Apache, a la gente del barrio. Es donde crecí y donde vivo. Estoy muy agradecida. El barrio es muy bueno conmigo, la gente es súper respetuosa. Hay muchos que me quieren y otros que dicen "ok, que haga su trabajo" y siento que eso también es respetarme. La verdad es que es tan lindo tener ese respeto y ese apoyo. Yo solamente creí en mi misma y luché por mis sueños. Es hermoso. Cuando grabé mi primer videoclip Lo veo, lo quiero, vino una persona que pensé que me iba a lastimar y vino, me dio la mano y me dijo "te felicito por lo que estás haciendo". Fue como "estoy moviendo las estructuras del barrio". Vine a conquistar y a reinar y esto recién comienza.

-¿Creés que hay algo más que deberían buscar sobre vos?

-Hay cositas... ja, ja, ja. Pero eso es en privado, ja.

Video y edición: Fernando Halperín