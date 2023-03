Este lunes 20 de marzo arranca una nueva edición de Masterchef Argentina bajo la conducción de Wanda Nara. Repasamos qué es de la vida de Alejo Lagouarde, el ganador del reality culinario en 2015.

Foto: Twitter

QUÉ ES DE LA VIDA DE ALEJO LAGOUARDE, EL GANADOR DE MASTERCHEF ARGENTINA 2015

Alejo Lagouarde se consagró ganador de la edición de Masterchef Argentina en 2015. Actualmente, el joven oriundo de Olivos, cumplió su sueño de ser cocinero profesional donde se encuentra al frente de un gran proyecto.

El chef lanzó un emprendimiento llamado Alejo Lagouarde Catering Co donde además tiene su propio canal de YouTube, Cocinando con Alejo Lagouarde.

En septiembre de 2022, Alejo desplegó todo su arte en Mañanísima, programa de Carmen Barbieri. Allí contó que tuvo que viajar a Francia a someterse a una operación para superar un problema de salud que lo “volvía loco” de dolor y le hizo padecer un verdadero infierno.

El cocinero, por ese entonces, comentaba que “lo que yo tenía era un dolor inaguantable en la espalda, a la altura de las lumbares. Eran 2 vértebras. Dos discos. Tenía explotados los dos discos, lo que se llama o lo que se le dice una extrusión. Un problema en la columna que me daba unos dolores insoportables”.

"Lo que yo tenía era un dolor inaguantable en la espalda, a la altura de las lumbares. Eran 2 vértebras. Dos discos" G-plus

Y agregó que “ahorré durante mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho. No hay que tenerle miedo a esto: viajar y operarse sale como un auto. Eso. Lo que hubiera invertido comprando un auto yo lo gaste ahí. Una pena que no se haga la operación acá, donde los médicos son incluso superiores a los de allá. A mí me operó el inventor de la prótesis, el doctor Jerome Allen”.

ALEJO LAGOUARDE REVELÓ UN SECRETO DE MASTERCHEF

En octubre de 2020, Alejo reveló varios secretos de Masterchef como por ejemplo la degustación de los platos. El chef detalló que “cuando terminás de cocinar no sé si lo habrán alcanzado a ver pero siempre se preparan dos platos, uno es el famoso beauti, que viene de beautifull, ese es el plato lindo el que preparás para las cámaras, y vos preparas otro segundo plato que apenas terminas de cocinar los jurados se retiran y ahí prueban el otro”.

Más sobre este tema MasterChef Argentina con Wanda Nara: día y horario del estreno

En ese sentido, Lagouarde añadió que el momento de la degustación como todo lo relativo al programa, está muy cuidado y dentro de un marco de profesionalidad extremo, “Todo el mundo ve el puré duro ahí pero realmente eso fue probado antes, es un programa que realmente es muy real”.

También manifestó que “por la información que tengo sigue siendo así y en este Masterchef también, incluso los jurados se enjuagan la boca entre plato y plato, es muy exhaustivo y es muy real la devolución”.