Lejos de las fotos con sus proyectos laborales, sus días de amor con Nico Occhiato (26) o las tardes de ocio que comparte con en las redes, Flor Vigna (24) sorprendió al publicar algunas capturas que despertaron la preocupación de sus seguidores.

En las imágenes se ve a la protagonista de Una semana nada más, la obra de teatro que encabeza con Nico Vázquez y Benjamín Rojas en calle Corrientes, con la cara hinchada y toda roja.

"Brote emocional. Decí todo lo que tengas que decir, que sino lo dice tu cuerpo...". G-plus

"Brote emocional", escribió sobre una de las fotos que subió a Instagram Stories, luciendo su rostro en primer plano. Luego, generó dudas sobre el origen de su malestar: "Decí todo lo que tengas que decir, que si no lo dice tu cuerpo...".

En medio de las repercusiones y los mensajes de sus fans preocupados por su salud, Vigna siguió con mensajes enigmáticos al acompañar la imagen de una producción de fotos con este texto: "Hora de soltar, y agarrarme muy fuerte de mí misma".

Consultada por Ciudad sobre si sus dichos se debían a una separación de Occhiato, la exfigura de Combate negó que tenga que ver con eso, pero no quiso especificar el motivo: "No. Es por un asunto familiar del cual prefiero no hablar".

¿Qué le pasa a Flor Vigna?

