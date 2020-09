¡Qué momento! Moria Casán acusó ¡en vivo! a Oscar Mediavilla en Cantando 2020: "Se toca y me mira..."

En la última emisión de Cantando 2020 (eltrece), Moria Casán frenó con su devolución a Lola Latorre y Lucas Spadafora para mandar al frente a su compañero de jurado, Oscar Mediavilla, que -según advirtió ella- hacía movimientos extraños detrás de su escritorio.

"Qué manos... Se toca y me mira", lo mandó al frente. "¿Se notó que me toqué? ¡Agarré la silla! ¿Cómo me voy a tocar?", se excusó el jurado, un tanto incómodo. "Y qué se yo, en la cuarentena pasan cosas", agregó Moria entre risas.

Cuando Ángel de Brito remarcó que percibía una "vibra linda" entre ambos, la One lo elogió. "Vibra de onda, lo adoro. Mis amigos gays y no gays me dicen que está muy bien Mediavilla, que mejoró su aspecto, que está más canchero y sexy que antes", sumó.

Eso sí, hizo una aclaración hablándole directamente a Patricia Sosa, la pareja del jurado: "Esto no es un levante camuflado de tu marido, te lo pido por favor... Soy una mujer respetuosa de lo ajeno, pero acabo de descubrir que Mediavilla tiene ojos verdes...".

Y se despidió remarcando qué tiene en común con su compañero. "Ambos tenemos muy buen gusto para lo anteojos", remató.

