¿Qué dirá Wanda Nara? El picante gesto "2.0" de Ivana Icardi… ¡con la novia de Maxi López!

Mientras se especula con que pueda llegar a participar del Gran Hermano Famosos de Italia, Ivana Icardi sigue dando de qué hablar por su fuerte enfrentamiento con su hermano Mauro Icardi y su cuñada, Wanda Nara.

Un gesto que no pasó desapercibido para los usuarios de Instagram es que Ivana no solo sigue en la red social a Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López, ex de Wanda, sino que también le ha puesto “me gusta” a varias de sus postales.

Por su parte, la modelo no sigue a Icardi en las redes sociales así que los gestos 2.0 no son mutuos.

Ivana ya le había demostrado su apoyo a Maxi, quien también está enfrentado a Nara, públicamente. Cuando López aseguró que “Wanda me llama cuando su marido está en la concentración”, la hermana de Icardi aseguró: “Otro más víctima de las pelotudeces de esta mina. Tiene (emoji de caca) en el cerebro, ¿qué se puede esperar? Después habla de la maldad del mundo y todas esas cosas... de psiquiátrico. No sé como mi hermano se lo permite... en fin”.

Una guerra familiar que no cesa...