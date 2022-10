Qué dicen desde el entorno de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: "Dicen que él está muerto por ella y que blanquearía"

Entre Wanda Nara y L-Gante la buena onda iría mucho más allá de los guiños en redes sociales, y al parecer el jurado de Canta Conmigo Ahora estaría súper enamorado de la investigadora de ¿Quién es la Máscara?, según aseguró Pilar Smith.

"Me dicen del entorno de él que L-Gante está loco, que está muerto por ella", afirmó la periodista en un móvil con Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine).

"De hecho, ustedes comentaban los corazones que le pone, los comentarios que le hace en Instagram. Wanda todavía no se la juega, se hace la linda. Pero el tema es él, L-Gante está como loco. Y hablé con alguien cercano y me dijo que si fuera por él blanquearía que está con ella, pero parece que ella no quiere", continuó Smith.

Más sobre este tema Kennys Palacios habló a fondo de los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante

Al final, Pilar Smith concluyó categórica: "L-Gante está muerto por Wanda Nara".

LA INTIMIDAD DE LA ESPECIAL AMISTAD DE WANDA NARA Y L-GANTE

Por otra parte, Pilar Smith ironizó con la especial amistad de Wanda Nara con L-Gante, a poco de que ella blanqueara su intención de divorciarse de Mauro Icardi, mientras que el cantante enfrenta una escandalosa separación de Tamara Báez.

Más sobre este tema Revelan un explosivo dato sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Durmieron juntos todas las semanas"

"No hablemos de romance ni de novios, hablemos de que pasan cosas, que duermen juntos. Tienen un vínculo muy cercano. Ellos dicen que son amigos. Pero han dormido juntos en la misma cama. Tienen sexo", explicó.

Luego, la periodista apeló a elocuentes gestos con las manos para bromear: "Ellos dicen que son amigos, bueno, les creo. Amigos que duermen juntos y pasan cosas. Los dos están solteros, separados".

"Ellos dicen que son amigos, bueno, les creo. Amigos que duermen juntos y pasan cosas". G-plus

"Mientras tanto, Wanda Nara y L-Gante se divierten, la pasan bárbaro, duermen juntos, están solos los dos y disfrutan", sentenció Pilar Smith.