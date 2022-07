Qué dicen los amigos de Alex Caniggia sobre Melody Luz: "No lo puedo creer, él está muy enamorado"

Esta vez Alex Caniggia no abandonó y no solo se consagró campeón de El Hotel de los Famosos, sino que también logró formar una pareja sólida con Melody Luz, y fue el propio Santiago Albornoz del Azar quien certificó la pureza de esa relación.

"Un gran amigo de Alex con el que me junté a comer me dijo 'la verdad que no lo puedo creer, él está muy enamorado de Melody'", reveló el cocinero del reality de Pampita con quien la bailarina tuvo un acercamiento al principio.

Al final, Santiago Albornoz del Azar el chef de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) aclaró los tantos respecto de su vínculo con Melody Luz y Alex Caniggia: "Con Melody quedó todo súper bien. Es verdad que Alex es medio celoso, pero también con él está todo súper bien".

EL GESTO BUENA ONDA DE SANTIAGO DEL AZAR CON ALEX CANIGGIA

Por otra parte, el chef admitió su error de percepción en Mañanísima sobre los sentimientos que tenía Alexander Caniggia por Melody Luz y contó el gesto que tuvo con el ganador de El Hotel de los Famosos.

"Ayer le escribí a Alex. No me contestó, pero bueno… No me leyó. Imaginen la cantidad de mensajes que le habrán llegado ayer", explicó.

"Fue porque en un momento yo dije que él no estaba muy enamorado de ella y no es que me arrepentí, pero me dijeron que está muy enamorado de ella", concluyó Santiago Albornoz del Azar sobre Alexander Caniggia y Melody Luz.