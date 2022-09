Qué dice el tarot sobre Rodrigo de Paul y cómo le cae la relación de Camila Homs con Benvenuto

Luego de que Camila Homs se mostrara más que afianzada en su romance con Carlos Bevenuto, Fabiana Aquín reveló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) qué dice el tarot sobre la pareja y Rodrigo de Paul.

“Camila Homs tiene otro novio, pero vos sabés que en el fondo él está no sé si arrepentido, pero le duele verla a ella con otra persona, y eso me está bajando ahora”, contó la tarotista.

Respecto a su relación con Tini Stoessel explicó: “Me sale la indecisión revés, ojalá que sigan, hay algo acá como que no están bien, hay roces. La distancia no es fácil, tenés que estar preparado y ella está a full”.

SEGÚN EL TAROT, TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL NO ESTÁN EN SU MEJOR MOMENTO

Fabiana Aquín contó qué dice el tarot sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul después de que la pareja dejara de mostrarse en las redes sociales.

“¿Qué pasa con Tini y De Paul que no suben nada más en las redes?”, preguntó Estefi Berardi y tras sacar una carta, la tatorista explicó: “No está todo tan bien”