Qué dice el tarot sobre las posibilidades de que aparezca la China Suárez en la vida de Mauro Icardi tras la separación

Tras confirmarse la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Fabiana Aquín reveló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) qué dice el tarot sobre las posibilidades de que aparezca de nuevo la China Suárez.

“Si se separan y realmente es definitivo y Mauro se va a Turquía mientras Wanda se queda en otro lado, ¿puede aparecer de vuelta en juego la China Suárez?”, preguntó Estefi Berardi.

Entonces, la tarotista explicó la carta que la panelista levantó: “A mí me dictan que no, me sale que no, ella esta re bien con Rusherking, me sale la evolución, así que para nada, la China está en otra”.

QUÉ DICE EL TAROT SOBRE CÓMO TERMINARON WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Fabiana Aquín contó en Mañanísima qué dice el tarot sobre cómo terminaron su relación Wanda Nara y Mauro Icardi después de la separación.

“¿Hay mucho resentimientos y broncas entre ellos?”, preguntó Carmen Barbieri y tras sacar una carta, la tarotista reveló: “Sí, hay broncas, hay dolores, heridas del pasado”.