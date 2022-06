Qué le dice el tarot a Estefi Berardi tras ser asaltada: la advertencia sobre dos personas del medio

Tras vivir situaciones feas los últimos días, Fabiana Aquín le contó a Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) qué dice el tarot sobre el robo que sufrió y sobre su futuro.

“Me pasaron muchas cosas en una semana, nunca me había pasado esto de una atrás de otra, algunas son más pavas, otras no, pero todo junto es un montón”, explicó la panelista y la tarotista le advirtió: “Ahí te están avisando que hay un envío, es una señal, te están avisando de arriba”.

“Con lo del robo dije bueno, ‘¿a quién no le puede pasar?, me tocó a mí, son cosas que pasan’, pero después, cuenta suspendida de Instagram que es también mi trabajo, eso fue más grave que el robo y después pincho goma del auto ayer cuando me iba a trabajar”, contó Estefi.

Tras sacar la primera carta, la vidente reveló: “Acá te sale el robo que tuviste, broncas, resentimientos, la línea negra es que algo se termina, que la quieren ver sola, son dos personas del medio que hicieron un trabajo con la mente”.

“Yo ya sé quiénes son porque me viene de arriba. Una es conocida y la otra no pero está con la sangre en el ojo por una verdad que vos dijiste y ahí te lechuceó”, aseguró Aquín en la emisión de Ciudad Magazine.

“Te sale un viaje al extranjero, te sale algo positivo, te voy a limpiar, te voy a cortar el trabajo que te hicieron y te van a venir cosas buenas. Te viene algo muy lindo”, le dijo la tarotista a la panelista de Mañanísima.

En la tercera carta, Aquin volvió a hacer hincapié en la llegada de un hijo: “Noticias buenas, el amor te banca, tenés mucho amor para dar, sos muy familiera, tenés gente que te quiere mucho. Me vuelve a marcar un embarazo, en todas viene saliendo eso”.