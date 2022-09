Qué dice el entorno de Tamara Báez sobre su exabrupto contra Wanda Nara: "Fue por indignación"

Este fin de semana L-Gante dio otro paso en su separación definitiva de Tamara Báez cuando se mostró públicamente en la casa de Wanda Nara, la supuesta tercera en discordia, y reveló que está soltero desde hace dos meses, y la mamá de Jamaica no se quedó quieta.

Todo comenzó en una transmisión en vivo que hizo Kennys Palacios en Instagram, en la que Wanda Nara apareció haciendo el signo de “cuernitos”, lo que enfureció tanto a Báez que decidió guardar su bajo perfil en un placard y pasar a la acción.

“Qué buena onda Wanda que tenés. Esas señas que hiciste, ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? CARADURA. Ni respeto”, escribió de manera furibunda Tamara, que luego retomó su baja exposición y no hizo más comentarios al respecto en sus redes.

Más sobre este tema Tamara Báez explotó contra Wanda Nara por el rumor de romance con L-Gante y le recordó a China Suárez: "Caradura"

QUÉ DICE EL ENTORNO DE TAMARA BÁEZ SOBRE SU REACCIÓN CONTRA WANDA NARA EN EL VIVO DE KENNYS PALACIOS

En Intrusos, Maite Peñoñori hizo hincapié en las muchas rupturas que tuvieron L-Gante y su ex. “L-Gante y Tamara tienen una relación más tóxica que El Polaco y Barby Silenzi: se separaron y volvieron un montón de veces, y tiene una hija chiquita también”, señaló.

“Yo le pregunté a Tamara, pero tiene una jefa de prensa o mánager llamada, Natalia, que me dijo: ‘Ella no va a dar notas. No le interesa dar notas ni exponerse. Es cero mediática y el comentario que hizo en el vivo de Kennys fue de indignación nada más, pero no tiene nada más que decir’”, leyó Maite.

“¿No será que L-Gante le molesta a Icardi y por eso ella le da celos con L-Gante?”, cerró Marcela Tauro, sobre la posibilidad de que los encuentros entre la mediática empresaria y el cantante no sea más que una pantalla.