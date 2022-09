No falta nada para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y los jugadores de la Selección argentina están más ilusionados que nunca. Todos saben en donde se desempeñan los futbolistas pero poco se sabe sobre la vida de sus esposas.

Foto: Twitter

A qué se dedican las parejas de los jugadores de la Selección argentina

Las mujeres de los jugadores de la Selección argentina siempre los acompañan donde sea que vayan. Algunas se hicieron conocidas antes de ponerse de novia con ellos y otras se ganan la vida como comerciantes o influencers.

ANTONELA ROCCUZZO

Es una de las botineras más conocidas del mundo ya que es la esposa de Lionel Messi, actual jugador del PSG. Tiene 34 años, es rosarina, se casó con el mejor jugador del mundo en 2017 y tienen tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En cuanto a su vida profesional, Anto tiene su perfil profesional junto a Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, intimo amigo de Messi. Ambas tienen un emprendimiento de zapatos junto a Ricky Sarkany en Barcelona. No tuvieron éxito y tuvieron que cerrar el local.

Luego, Roccuzzo fundó Enfants, junto a sus hermanas. Se trata de una marca que ofrece ropa para bebés, niños y hasta línea de perfumes. En la tienda digital, la mujer del futbolista de la Selección y del Paris Saint Germain tiene una amplia línea de productos.

TINI STOESSEL

Sin duda, Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo de Paul es el romance del año. El volante estuvo con Camila Homs y se separaron tras 12 años de amor y dos hijos, Francesca y Bautista.

Luego de la polémica separación, de Paul confirmó su romance con Tini en 2022. La cantante es una de las artistas más completas de Latinoamérica y ya posee una exitosa carrera antes de conocer al jugador del Atlético de Madrid.

Tini tiene 25 años, es actriz, cantante y compositora. Inició su carrera en la televisión a los 10 años con un papel menor en la serie infantil Patito Feo pero su fama comenzó a crecer cuando protagonizó Violetta.

Aclamada por su público, su romance con el futbolista sorprendió a todos. Pero lejos de polemizar, Tini aclaró que “a Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Creo que una cosa también compensa la otra, entonces en ese sentido estoy re contenta. Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace así que nos acompañamos re bien”.

ORIANA SABATINI

El romance entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala cautivó a todos desde el principio. Se conocieron por las redes sociales en 2018, él la encaró, mantuvieron una larga relación a distancia y ahora disfrutan de su amor muy consolidado.

En ese momento, a Oriana le sorprendió el mensaje del futbolista y juntos decidieron probar la convivencia en Italia, donde el cordobés jugaba para ese entonces en la Juventus. La pareja blanqueó el romance luego del Mundial de Rusia 2018.

Más sobre este tema El gesto de Paulo Dybala en la cancha que despertó el rumor de embarazo de Oriana Sabatini

En cuanto a su vida profesional, Oriana formó su propia carrera ya que es actriz, cantante y modelo. Tiene 26 años y además es hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini. También es influencer e inspira a sus fanáticos con su estilo único para la moda.

Para su aniversario de 4 años, la cantante le escribió un sentido mensaje al actual jugador de la Roma donde manifestó que “cuatro años que se me pasaron volando pero al mismo tiempo no porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida, te amo cada dia un poco mas aunque parezca que ya no entra tanto amor, me haces demasiado feliz”.

AGUSTINA GANDOLFO

Lautaro Martínez, delantero titular de la Selección argentina y del Inter de Italia, está en pareja con la mendocina Agustina Gandolfo. Tiene 26 años, estudió hasta tercer año la carrera de Economía, trabajó en una empresa de Seguridad Industrial de su familia y actualmente vive con el Toro en Milán.

También cursó, de forma online, la Licenciatura en Nutrición y además es influencer. Tiene más de 900 mil seguidores en Instagram y en su perfil dice ser emprendedora, fitness & Healthy Lifestyle.

Actualmente, es madre de Nina junto al ex jugador de Racing y posee un emprendimiento de cocina en un restaurante milanés. En septiembre de 2022, la pareja estuvo en el centro de la escena debido a rumores de infidelidad pero todo ya fue aclarado.

JORGELINA CARDOSO

Ángel Di María es uno de los grandes pilares de la Selección argentina. El volante fue clave en la conquista de la Copa América y calló bocas. El jugador de la Juventus mantiene una relación con Jorgelina Cardoso.

Cuando Ángel y Jorgelina se conocieron, él jugaba en ese entonces en el Real Madrid y ella se dedicaba a ser instrumentadora quirúrgica y además trabajó en el mundo del modelaje.

En 2011 se casaron y tienen dos hijas, Pía y Mía, quien estuvo internada dos meses con serio riesgo de vida ya que nació a los seis meses de gestación por cesárea. Muy activa en redes sociales, Jorgelina suele postear imágenes de su familia.

Pero también, las redes sirven para aclarar algunas situaciones y la mujer desmintió rumores de pelea con Tini Stoessel. Jorgelina admitió que “nos llevamos muy bien todas” y arremetió contra los medios. Cardoso expresó que “el único objetivo de ustedes es siempre desunir, destruir. No escriban pavadas que para mal de ustedes”.

CAMILA GALANTE

Camila Galante tiene 29 años y es conocida por ser la esposa de Leandro Paredes, jugador clave en la Selección argentina y actualmente milita en la Juventus. Se conocen desde chicos, se casaron en 2017 y juntos formaron una gran familia donde tienen dos hijos, Victoria y Giovanni.

A finales de diciembre de 2021, Camila se convirtió en noticia por el lanzamiento de su línea de cosméticos con un mega evento que se realizó en el Hotel Four Seasons. Ella afirmó que si bien le encanta dedicarse a su familia, reconoció que pasa mucho tiempo sola debido a los partidos.

A modo de anécdota, en una entrevista, Paredes reveló que se tatuó a su esposa antes de ser novios. El mediocampista relató que “nos pusimos de novios cuando yo tenía 14 y ella 16, y hace 12 años que estamos juntos. Me hice un tatuaje con el nombre de ella mucho antes de ponerme de novio. Estaba loco, jaja”.

"Nos pusimos de novios cuando yo tenía 14 y ella 16, y hace 12 años que estamos juntos. Me hice un tatuaje con el nombre de ella mucho antes de ponerme de novio. Estaba loco, jaja" G-plus

Camila además reflexionó que “si ser botinera es estar con un futbolista, lo soy. Lo que pasa es que se usa en forma despectiva y se cree que se hace por dinero o fama. Yo estoy con Leo desde los 16 años, no me vengan con eso a mí”.

AMANDA GAMA

Emiliano “Dibu” Martínez es una de las piezas clave de la Selección argentina. El arquero fue fundamental en la tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021 y además tuvo partidos muy vitales para mantener el arco en cero.

El portero del Aston Villa está casado con Amanda Gama o Mandinha Martínez, quien se dedica al diseño de interiores y tiene 29 años. La mujer es oriunda de Mar del Plata y tiene su propia marca de decoración infantil. Se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales en Londres y Watford.

El Dibu contó que decidió encarar a una mujer en una parada de colectivos en Londres a quien invitó a salir y ella aceptó. Emiliano y Amanda se casaron en 2017, en junio de 2018 fueron padres y en 2022 llegó el segundo hijo, a quien Martínez conoció por teléfono.