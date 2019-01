Qué decía el chat con una mujer que apareció en el Instagram de Luciano Castro, y que Sabrina Rojas dijo que fue por un hackeo

En las primeras horas del miércoles 26 de diciembre, cuando Sabrina Rojas (38) denunció que le hackearon su cuenta de Instagram y la de su ahora exmarido, en el perfil de la red social de Luciano Castro (43) había aparecido un misterioso chat con una mujer.

La reacción del actor fue cerrar su cuenta, que decidió reabrir este lunes 7, día en el que confirmó estar separado de la actriz desde hace dos meses.

En aquella enigmática charla que apareció publicada en el Instagram de Luciano Castro, se leía el siguiente diálogo:

Mujer: -Además no me serviría de nada porque no te conozco, si en realidad sos. Una pena.

Hombre: -Decime qué querés.

Mujer: -Que dejes de ser un fantasma y conocerte. Pero te repito, no sé quién escribe del otro lado y no voy a quedar como una goma total, que creo que lo estoy siendo ya. Tantos Luciano Castro hay que tal… (N de la R: la captura se corta en esta parte)