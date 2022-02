Punzante teoría de Lucas Bertero por los posteos de Felipe Fort contra Gustavo Martínez: "Detrás de todo esto está Eduardo Fort"

A pocas horas de la trágica muerte de Gustavo Martínez y de que Felipe Fort dejara entrever con dureza un vínculo negativo con quien fue su tutor legal, Lucas Bertero compartió su punzante teoría sobre la reacción del adolescente y apuntó contra su tío, Eduardo Fort.

"Evidentemente, acá hay una llenada de cabeza. Vamos a decir el nombre, lo voy a decir yo. Detrás de todo esto está Eduardo Fort. Porque los chicos no tienen que ocuparse del sueldo de Gustavo", sentenció el panelista en Intrusos.

Del otro lado del teléfono, enojado con el accionar de Felipe Fort, Nicolás, sobrino de Gustavo Martínez, agregó: "Mi tío era una excelente persona. Entonces digo, ¿cómo puede ser que este chico hable así? Es un atrevido. ¿Qué tanto mal le pudo haber hecho Gustavo a los chicos, para que él salte con esas historias así?".

FUERTE REACCIÓN DE FELIPE FORT CONTRA GUSTAVO MARTÍNEZ TRAS SU SUICIDIO

Movilizado por el suicidio de Gustavo Martínez, Felipe Fort rompió el silencio en Instagram y generó polémica con sus duras palabras, dirigidas a quien fue su tutor tras la muerte de su padre, Ricardo, en 2013.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió Felipe en una de sus publicaciones.

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", agregó el hijo de Ricardo Fort.

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", finalizó Felipe.